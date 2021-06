XETRA-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:

Kurzprofil Energiekontor AG:



Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Windkraft: Dafür steht Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) seit fast 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp 287 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin und Potsdam. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), USA (Austin/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.



Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 122 realisierte Windparks und sieben Solarparks mit einer Gesamtleistung von knapp 1 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als EUR 1,6 Mrd.



Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (30.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Energiekontor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse der Aktie der Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) unter die Lupe.Seit Jahresanfang stecke die Energiekontor-Aktie in einem langwierigen Seitwärtstrend fest. Doch mittlerweile scheine sich das Sentiment für Green-Tech-Aktien wieder aufzuhellen. Auch von Konzernseite stimme die Nachrichtenlage weiterhin. Am Mittwoch habe Energiekontor gemeldet, dass ein weiterer großer Windpark in Betrieb genommen worden sei.Die sechs Windkraftanlagen des Windparks Hanstedt-Wriedel würden seit Juni Strom ins Netz einspeisen. Mit einer Gesamtleistung von 31,8 Megawatt erweitere der Park den Eigenbestand von Energiekontor auf über 310 Megawatt - mehr als 300 Megawatt würden dabei auf Windparks entfallen."Der Windpark Hanstedt-Wriedel ist einer der leistungsstärksten Windparks, die wir in unserer Unternehmensgeschichte realisiert haben und aktuell der größte Windpark in unserem Eigenbestandsportfolio", so Energiekontor-Vorstandschef Peter Szabo. "Seit vielen Jahren verfolgen wir die Strategie rund die Hälfte der realisierten Projekte in den Eigenbestand zu übernehmen. Während wir in den letzten Jahren mehr Projekte verkauft als behalten haben, erlaubt es uns unsere sehr gut ausgebaute Projektpipeline jetzt wieder mehr Parks in den Eigenbestand zu übernehmen." Bis Ende 2023 solle der Eigenbestand auf über 500 Megawatt ausgebaut werden.Bei Energiekontor laufe es weiter rund. Der Ausbau des Eigenbestands sei ein gutes Zeichen. Das Ende der Konsolidierung sollte eine Frage der Zeit sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Energiekontor-Aktie: