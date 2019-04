Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Rohölproduktion ist seit Januar 2018 um rund 2,6 Mio. Barrels pro Tag angestiegen, so die Analysten der Helaba.



Dies habe aber den jüngsten Verbrauchsanstieg sowie den Produktionsrückgang im Iran (1 Mio. Barrels) nicht mehr kompensieren können. Und dies liege nicht an China, das während des Preisrutsches im Winter die Rohöl-Importe zeitweilig massiv erhöht habe. Die robuste Nachfrage könnte angesichts der Haltung der OPEC, einer an die Decke stoßenden US-Rohölproduktion und auslaufender Iran-Ausnahmeregelungen zu unerwartetem Lagerabbau und zu überraschend festen Brent-Preisen führen. Der Rückenwind durch die politischen Verhältnisse in Venezuela und jüngst in Libyen dürfte hingegen nur ein temporäres Phänomen sein. Beim aktuellen Niveau würden die Brent-Notierungen auf erheblichen charttechnischen Widerstand stoßen. Sollte der Bereich allerdings überwunden werden, wäre kurzfristig Luft bis 75 USD je Barrel (Spielraum nach unten: 63 US-Dollar). (Ausgabe vom 05.04.2019) (08.04.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.