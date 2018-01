Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise starten wenig verändert in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank.Venezuela habe im Dezember laut IEA nur noch 1,6 Mio. Barrel pro Tag produziert und damit 362 Tsd. Barrel pro Tag weniger als laut Kürzungsabkommen vorgesehen. Diese Übererfüllung sei allerdings nicht freiwillig, sondern der wirtschaftlichen Krise im Land geschuldet. Eine nennenswerte Produktionserholung sei nach Erachten der Analysten unwahrscheinlich. Bestenfalls sei eine Stabilisierung der Produktion zu erwarten.Sollte es Venezuela wider Erwarten gelingen, seine Ölproduktion wieder zu steigern, wäre der Ölmarkt auf Basis der aktuellen IEA-Schätzungen in diesem Jahr überversorgt. Die spekulativen Finanzanleger hätten ihre Netto-Long-Positionen bei WTI in der letzten Woche nochmals deutlich erhöht, bei Brent dagegen leicht reduziert. Bei WTI lägen sie auf einem Rekordniveau von knapp 484 Tsd. Kontrakten, bei Brent mit gut 565 Tsd. Kontrakten leicht darunter. Damit bestehe ein beträchtliches Korrekturpotenzial. Sollte es zu einem Rückzug der Anleger kommen, würden die Ölpreise erheblich unter Druck geraten. (22.01.2018/ac/a/m)