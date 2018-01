Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise starten größtenteils unverändert in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank.



Brent handele bei 67,7 USD je Barrel, WTI bei 61,5 USD je Barrel. Beide seien jeweils nur einen halben US-Dollar von den in der letzten Woche verzeichneten 2,5-Jahreshochs entfernt. Preistreibend seien die anhaltenden Proteste im Iran, der bis zuletzt kräftige Lagerabbau und das kalte Winterwetter in den USA sowie die weiterhin hohe Umsetzung der Produktionskürzungen durch die OPEC und Russland. Die spekulativen Finanzanleger würden vor diesem Hintergrund auf einen weiteren Preisanstieg setzen. Die Netto-Long-Positionen bei Brent seien in der letzten Berichtswoche um weitere 4.271 auf rekordhohe 560.890 Kontrakte gestiegen. Auch bei Gasöl hätten sie mit 183.732 Kontrakten ein Rekordniveau erreicht. Damit steige auch das Korrekturpotenzial, sobald die o.g. Bestimmungsfaktoren in den Hintergrund treten bzw. entfallen würden.



Baker Hughes habe am Freitag einen überraschenden Rückgang der Bohraktivität in den USA berichtet. Demzufolge sei die Zahl der aktiven Ölbohrungen in der letzten Woche trotz des deutlich gestiegenen Preisnivaus um fünf gesunken. Der Rückgang sei dabei größtenteils in Louisiana erfolgt, sei also nicht auf Schieferöl zurückzuführen gewesen. Darauf deute auch der leichte Anstieg bei den horizontalen Ölbohrungen hin, die bei der Schieferölproduktion zur Anwendung kommen würden. Im größten und ertragreichsten Schieferölvorkommen Permian Basin seien zwei neue Bohrungen aufgemacht worden. Der Rückgang im Williston-Vorkommen in Nord-Dakota (auch bekannt als Bakken) um eine Ölbohrung dürfte dem harschen Winterwetter geschuldet sein. (08.01.2018/ac/a/m)







