Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (12.05.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Energieversorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) weiterhin zu kaufen.Das bereinigte/operative Zahlenwerk für das Q1/2021 (u.a. operatives EBITDA: -12% auf 4,16 (Vj.: 4,74; Analystenprognose: 4,25; Marktkonsens: 4,19; Enel: 4,11) Mrd. Euro) habe sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen bewegt. Enel habe v.a. unter dem Nichtwiederholen von Einmaleffekten (Auflösung von Rückstellungen in Q1/2020 in Spanien) gelitten. Die Finanzziele für den Zeitraum 2021-2023 (vom Kapitalmarkttag im November 2020), die ein weiteres kontinuierliches Gewinnwachstum (operativ/bereinigt) und Dividendensteigerungen bedeuten würden, seien erneut bestätigt worden.Das Geschäftsmodell sei nach Erachten des Analysten strukturell und regional ausgewogen. Er sei von der Strategie nach wie vor überzeugt. Der Anstieg der Marktzinsen schmälere jedoch die Attraktivität der Dividendenrendite der Enel-Aktie (2021e: 4,7%; 2022e: 5,0%). Seine Prognosen hätten Bestand (u.a. bereinigtes/operatives EPS 2021e: 0,54 Euro; berichtetes EPS 2021e: 0,53 Euro; DPS 2021e: 0,38 Euro; bereinigtes/operatives EPS 2022e: 0,59 Euro; berichtetes EPS 2022e: 0,57 Euro; DPS 2022e: 0,40 Euro).In Erwartung eines Gesamtertrags (12 Monate) von >10% stuft Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, die Enel-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde von 8,90 Euro auf 8,70 Euro gesenkt. (Analyse vom 12.05.2021)Börsenplätze Enel-Aktie: