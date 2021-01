XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (04.01.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) weiterhin zu "kaufen".Das Enel-Management habe beschlossen, die bindende Offerte von MIRA für den italienischen Glasfaser-Breitbandanbieter Open Fiber (paritätisches Gemeinschaftsunternehmen von Enel und CDP) anzunehmen. Enel werde einen Open Fiber-Anteil in Höhe von 40% bis 50% an MIRA verkaufen. Der Verkaufspreis für den 50%-Anteil belaufe sich auf 2,65 Mrd. Euro (zum Vergleich Buchwert per 31.12.2019: 384 Mio. Euro). Die Entscheidung des Enel-Managements erachte Diermeier als rational (hoher Mittelzufluss, hoher Buchgewinn, Kerngeschäft des Enel-Konzerns seien Erneuerbare Energien sowie Energienetze).Darüber hinaus habe die chilenische, börsennotierte Enel-Tochter Enel Americas (Enel-Anteil: 65%) auf einer außerordentlichen Hauptversammlung eine Reorganisation des Erneuerbaren Energien-Geschäfts beschlossen, was zu einer weiteren Reduzierung der Komplexität des Enel-Konzerns führen solle, was Diermeier begrüße. Im Zuge dessen werde Enel eine öffentliche Offerte für einen Anteil von bis zu 10% an Enel Americas (Angebotspreis: 140 CLP je Enel Americas-Aktie) lancieren (impliziere Kaufpreis von bis zu 1,2 Mrd. Euro). Da das Lateinamerika-Geschäft laut jüngstem Strategieplan der Wachstumstreiber sein solle, erachte der Analyst dieses Vorgehen als sinnvoll.Enel biete weiterhin eine überdurchschnittlich hohe Visibilität bezüglich der zukünftigen Geschäfts- und Dividendenentwicklung. Zudem stelle Enel nach Meinung des Analysten sehr ordentliche nachhaltige Ergebnis- und Dividendenwachstumsraten in Aussicht (operatives EBITDA CAGR 2020-2023 / 2020-2030: jeweils 5%-6%; bereinigtes Nettoergebnis CAGR 2020-2023: 8%-10% / 2020-2030: 6%-7%; DpS CAGR 2020-2023: 7%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Enel-Aktie: