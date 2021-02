XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (05.02.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Energieversorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) weiterhin zu "kaufen".Das bereinigte EBITDA habe sich im Geschäftsjahr 2020 gemäß vorläufiger Daten auf 17,9 (Vj.: 17,91) Mrd. Euro beziffert und damit im Rahmen der Guidance (rund 18 Mrd. Euro) sowie im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartung (17,98 (Marktkonsens: 17,93) Mrd. Euro) gelegen. Das berichtete EBITDA sei auf 16,8 (Vj.: 17,70) Mrd. Euro gesunken und damit hinter der Analystenschätzung (17,54 Mrd. Euro) zurückgeblieben. Nach den Berechnungen des Analysten seien damit in Q4 2020 weitere Sonderbelastungen (rund 0,6 bis 0,7 Mrd. Euro) angefallen. Die Nettofinanzverschuldung (per 31.12.2020: 45,5 (30.09.2020: 49,0; 31.12.2019: 45,2) Mrd. Euro) habe im Quartalsverlauf reduziert werden können. Der dynamische Verschuldungsgrad habe sich damit per Ende 2020 auf 2,5 (30.09.2020: 2,8; 31.12.2019: 2,5) belaufen und sei damit etwas besser ausgefallen, als von Enel auf dem Kapitalmarkttag (November 2020) in Aussicht gestellt (2,7).Diermeier sei von der verfolgten Unternehmensstrategie, die der Veränderungen in der Energiewelt Rechnung trage, überzeugt. Zudem biete Enel weiterhin eine überdurchschnittlich hohe Visibilität bezüglich der zukünftigen Geschäfts- und Dividendenentwicklung. Zudem stelle der Versorger nach Meinung des Analysten sehr ordentliche nachhaltige Ergebnis- und Dividendenwachstumsraten in Aussicht (operatives EBITDA CAGR 2020-2023 / 2020-2030: jeweils 5%-6%; bereinigtes Nettoergebnis CAGR 2020-2023: 8%-10% / 2020-2030: 6%-7%; DPS CAGR 2020-2023: 7%).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Enel-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde bei 9,20 Euro belassen. (Analyse vom 05.02.2021)