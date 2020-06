Inzwischen würden sich viele Anleger erstaunt ob der steigenden Märkte in Kombination mit schwachen Fundamentaldaten zeigen. Doch gerade die erste Phase im Anschluss an Kontraktionen am Markt werde nicht von einer Verbesserung der fundamentalen Situation getragen, sondern häufig von zurückkehrender Liquidität und sinkender Unsicherheit. Hierbei reiche es tendenziell aus, dass man besser einschätzen könne, wie schlecht etwas sei. Vorher werde das Worst-Case-Szenario eingepreist, wenn die Realität dann nur ein wenig besser sei als befürchtet, würden Kurse steigen. So hätten beispielsweise 63 Prozent der Unternehmen des amerikanischen S&P 500 im ersten Quartal bessere Gewinne je Aktie vermelden können als vom Markt erwartet. Dabei handele es sich zwar um den schlechtesten Wert seit 2012, aber dennoch könne diese Zahl positiv überraschen.



Ausblick auf die kommende Zeit



Die Unsicherheit schwinde, die Auswirkungen könne man nahezu täglich am Markt beobachten. Es wäre nicht untypisch, wenn sich die Entwicklung in den kommenden Monaten fortsetzen würde. Wir würden uns in einem Wahljahr befinden, der nächste US-Präsident dürfte sich in den kommenden Monaten herauskristallisieren. Deswegen sei häufig das Wahljahr besonders in seiner zweiten Hälfte am Aktienmarkt deutlich positiv. Der Brexit stehe Ende des Jahres an und Meldungen aus London würden erstaunen: So sei letzte Woche verkündet worden, dass man mit neuen Abkommen den Anteil der bezollten importierten Güter von 53 auf 40 Prozent senken wolle. Handelsbarrieren sollten unter dem Dach der WTO verringert werden - statt ansteigen.



Auch die Auswirkungen des Coronavirus würden deutlicher. Negative Entwicklungen seien klar, aber verschiedene Anzeichen würden darauf hindeuten, dass das Worst-Case-Szenario nicht eintreten werde. Beispielhaft gewesen seien die Einkaufsmanagerindices des verarbeitenden Gewerbes in China im Mai mit 50,6 schon zum dritten Mal in Folge im expansiven Bereich. All diese Entwicklungen hätten vor allem eines gemeinsam: Die schwindende Unsicherheit.



Fazit



In diesen Tagen zeige sich wieder einmal deutlich, wie Aktienmärkte funktionieren würden. Und so würden sich alle Anleger freuen, die diesen Zusammenhang verstehen würden. Medien oder auch Crashpropheten würden hingegen weiter auf die mangelnde fundamentale Untermauerung der Kursentwicklungen verweisen, am Seitenrand stehen und staunen. Wer grundsätzlich mit seinem Investment warte, bis die Anlage in die Aktienmärkte sicher erscheine, werde IMMER erst dann einsteigen, wenn der Markt sich bereits in der gefährlichen Euphorie befinde. (04.06.2020/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Panikmodus einfach erklärt: Wer in den vergangenen Monaten am Aktienmarkt investiert war, musste ungemütliche Schwankungsbreiten aushalten, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Durch die ungewöhnliche Geschwindigkeit der Corona-Maßnahmen seien Anleger in eine Art Panikmodus verfallen, welcher in dieser Art und Weise seit Beginn der Datenerfassung an der Börse seinesgleichen suche. Bereits früh in dieser Phase habe man die immense Unsicherheit beobachten müssen. Vielen Anlegern sei wohl erst in diesen Tagen wieder bewusst geworden, wozu der Aktienmarkt grundsätzlich in der Lage sei.Wachstum sei plötzlich nicht mehr planbar gewesen, Firmen hätten ihre Jahresprognosen zurückgezogen - vieles habe sich im luftleeren Raum bewegt. Zwar seien sich alle einig gewesen, dass die Auswirkungen besonders schlimm sein würden - die grundsätzliche Funktion des Marktes, die zukünftige Entwicklung einzupreisen, sei jedoch plötzlich nicht mehr möglich gewesen. Im Ergebnis hätten Anleger - Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und sogar kurzfristig Gold verkauft. Im Gegensatz dazu sei die Volatilität gestiegen, Marktanbieter hätten höhere Risikoaufschläge für die zur Verfügung gestellte Liquidität verlangt - Anzeichen für die vom Markt so verhasste Unsicherheit.