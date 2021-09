Wie würden sich die verschiedenen Szenarien auf die Finanzmärkte auswirken? Im "Jamaika"-Fall würden die Experten von La Française AM fast keine Veränderung erwarten. Für die europäische Integration (und damit für die Spreads der Peripherieländer) wäre es enttäuschend, wenn eine Koalition unter Führung der CSU/CDU ohne die "Krisenführerschaft" von Angela Merkel zustande käme.



Im "Ampel"-Szenario würden die Experten von La Française AM zumindest kurzfristig leicht höhere deutsche Renditen und geringere Spreads der Peripherieländer erwarten. Diese Koalition könnte zu einer stärkeren europäischen Integration als bisher führen, aber auch zu einer lockeren Finanzpolitik (Grüne) und einer wirtschaftsfreundlichen Politik (FDP).



Das rot-rot-grüne Bündnis erscheine zwar nicht als das wahrscheinlichste, aber die Grünen könnten sich weigern, eine Koalition mit der FDP einzugehen, sodass es nicht auszuschließen sei. Dies sei das Szenario mit den wichtigsten potenziellen Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Die deutschen Renditen könnten nach oben klettern und die Spreads der Peripherieländer könnten sich erneut und deutlicher verengen. Dies könnte sich auch positiv auf den Euro auswirken wiederum aufgrund der integrationsfreundlichen Haltung einer solchen Koalition (geringeres Risiko eines Auseinanderbrechens).



Aber wenn man die Auswirkungen auf die europäischen Zinsen einmal außer Acht lasse, sei das wichtigste Ergebnis der deutschen Bundestagswahl, dass die Grünen in jeder Koalition vertreten seien und daher eine sehr wichtige Rolle in der künftigen Regierung spielen würden, was verschiedene Folgen haben könnte:



Die Grünen würden eher eine Gegenposition zu Russland und China einnehmen. So seien die Grünen beispielsweise gegen die umstrittene NordStream2-Pipeline, die von Russland durch die Ostsee verlaufen solle und die Merkels Regierung immer noch verteidige. Sie hätten offen ihre Unterstützung für oppositionelle Gruppen in Russland, China und Weißrussland bekundet. Vor dem Hintergrund rasch steigender Energiepreise in Europa und der "Deglobalisierung" könnte diese politische Haltung mittelfristig zu neuen Spannungen bei den Gaspreisen führen, was sich positiv auf die Inflation auswirken würde. Sie könnten die EU auch dazu drängen, gegenüber Ländern wie Ungarn oder Polen in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz, die Gleichstellung der Geschlechter oder eine europäische "Rechtsstaatlichkeit" energischer aufzutreten. In ähnlicher Weise könnten sie gegenüber China einen harten Kurs bei den Menschenrechten einschlagen.



Sie könnten sich auch für umfangreiche Investitionen in erneuerbare Energien einsetzen. Diese seien dringend erforderlich, da Deutschland stark von fossilen Brennstoffen abhängig sei. Sie hätten angekündigt, dass sie den Übergang zu einer emissionsfreien Wirtschaft mit 100% erneuerbaren Energien bis 2035 sicherstellen möchten. Außerdem sollten E-Autos bis 2030 Verbrennungsautos ersetzen.



Alle diese Maßnahmen würden sich positiv auf das Wachstum und die Inflation auswirken, aber sowohl umfangreiche Investitionen als auch eine sehr lockere Finanzpolitik erfordern.



Der letzte Aspekt, der hervorzuheben sei, und vielleicht die wichtigste Frage für die kommenden Monate: Wie werde die nächste Bundesregierung in der Lage sein, eine sehr lockere Politik (mehr Ausgaben, mehr Haushaltsdefizit) angesichts der derzeitigen Position von SPD, FDP und CSU/CDU zu verfassungsrechtlichen Grenzen zu verfolgen? Sie könnten eine Änderung des Grundgesetzes durch technische Maßnahmen wie die Änderung der Formel zur Berechnung des antizyklischen Puffers oder die vorzeitige Auszahlung der Sonderrücklagen vermeiden. Irgendwann würden sie jedoch die deutsche "Schuldenbremse" ernsthaft infrage stellen müssen. Diese Diskussion könnte sich als sehr wichtig für die Zukunft Europas erweisen. (22.09.2021/ac/a/m)







