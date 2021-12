Börsenplätze Encavis-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

15,70 EUR -1,26% (28.12.2021, 12:31)



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

15,69 EUR -1,81% (28.12.2021, 12:37)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,8 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. (28.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen sei bei Encavis zwischen Weihnachten und Silvester viel geboten. Nach dem Projektverkauf am Montag melde der Wind- und Solarparkbetreiber am Dienstag Zukäufe in Dänemark. Encavis kaufe zwei Solarparks mit einer Kapazität von zusammen 105 Megawatt Peak (MWp) von European Energy. Einer der Parks sei bereits ans Netz angeschlossen, der andere solle im ersten Quartal 2022 folgen. Dank langfristiger PPAs (Stromabnahmeverträge) werde der Strom über zehn Jahre direkt an Tech-Unternehmen verkauft.Mit der Transaktion erhöhe Encavis den diesjährigen Kapazitätsaufbau auf rund 250 Megawatt und rücke dem mittelfristigen Ziel von 300 Megawatt pro Jahr näher, habe Pareto-Analyst Tim Schuldt den Zukauf eingeordnet. Den Beitrag der beiden neuen Solarparks zum Konzernumsatz sehe Schuldt im hohen einstelligen Millionenbereich bzw. bei unter 3%. Die Einstufung der Encavis-Aktie habe er derweil auf "buy" mit Kursziel 18,50 Euro bestätigt.Encavis baue das eigene Portfolio um und setze weiter auf Wachstum. Nach dem enttäuschenden Börsenjahr 2021 dürfte es im kommenden Jahr wieder aufwärts gehen. "Der Aktionär" rechne damit, dass der Seitwärtstrend nach oben aufgelöst werde. Anleger könnten deshalb an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Encavis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link