17,39 EUR +0,35% (22.10.2021, 14:51)



17,36 EUR +0,70% (22.10.2021, 15:09)



DE0006095003



609500



ECV



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,8 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. (22.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Seit den erfolgreichen Sondierungsgesprächen der Ampel-Parteien kenne die Encavis-Aktie nur noch den Weg nach oben. Das Papier des Wind- und Solarparkbetreibers habe nach der langen Durststrecke nun auch charttechnisch wieder ein starkes Kaufsignal ausgelöst und sei aus dem Seitwärtskorridor nach oben ausgebrochen. Rückenwind verleihe eine Berenberg-Studie. Die Privatbank sehe Encavis als einen Profiteur der aktuell nach oben schnellenden Energiepreise. Insofern stehe dem Hamburger Unternehmen nach einem trüben Geschäftsverlauf 2021 und einem deutlichen Kursrückgang um fast ein Fünftel nun ein besseres Jahr bevor, so Analyst Igor Kim. Er habe die Encavis-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 19,30 Euro angehoben."Der Aktionär" habe Encavis nach der Wahl Ende September wieder zum Kauf empfohlen. Mit dem charttechnischen Kaufsignal sollten nun weitere Gewinne möglich sein. Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, , so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Encavis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link