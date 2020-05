Börsenplätze Encavis-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

13,32 EUR +2,94% (26.05.2020, 11:18)



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

13,26 EUR +0,61% (26.05.2020, 11:32)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

CAP



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) entstand im Jahr 2017 aus dem Zusammenschluss der Capital Stage AG und der CHORUS Clean Energy AG. Unter dem Namen Encavis verbinden sich heute erfolgreiche Historien und große Expertise: Zwei Solar- und Windparkbetreiber und erfahrene Dienstleister für Investitionen in Erneuerbare Energien gestalten zusammen die Zukunft.



Das Kerngeschäft der Encavis AG ist der Erwerb und der Betrieb von Solar- und (Onshore-)Windparks. Staatlich garantierte Einspeisevergütungen oder Stromabnahmeverträge von bis zu 20 Jahren liefern dem Unternehmen dabei stabile und planbare Erträge. Mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 1,5 Gigawatt ist die Encavis AG einer der führenden konzernunabhängigen Produzenten von Strom (IPP) aus Erneuerbaren Energien in Europa. An dem stetigen Ausbau des Anlagenportfolios sowie der ertragsstarken Entwicklung der Encavis AG partizipieren ihre Aktionäre über einen stabilen Verlauf des Aktienkurses sowie einer sehr attraktiven Dividendenpolitik. Die Encavis AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und im SDAX notiert. (26.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar- und Windpark-Betreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) unter die Lupe.Der positive Newsflow um Encavis reiße nicht ab. Nach dem Kurssprung am Montag habe der Wind- und Solarparkbetreiber noch am Abend die wichtigsten Kennzahlen zum ersten Quartal bekannt gegeben - und habe damit zu überzeugen gewusst. Trotz Corona-Pandemie habe der SDAX-Konzern kräftiges Wachstum verzeichnet.Der Umsatz sei im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent auf 65,2 Millionen Euro geklettert. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sogar um 13 Prozent auf 50,6 Millionen Euro zugelegt. Quartalsergebnis und vor allem der Mittelzufluss hätten damit laut Encavis über den Erwartungen gelegen. Auch dank eines positiven Einmaleffekts in Höhe von 18 Millionen Euro sei der operative Mittelzufluss von 15,9 auf 50,8 Millionen Euro gesprungen.Am morgigen Mittwoch, den 27. Mai, wolle Encavis den ausführlichen Quartalsbericht vorlegen. Bereits beschlossen habe der Konzern die Dividendenerhöhung. Nach 24 Cent im Vorjahr schütte Encavis für 2019 nun eine Dividende von 26 Cent je Aktie aus - Anleger hätten dabei traditionell die Wahl zwischen einer Bardividende und der Auszahlung in Aktien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Encavis