Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 2,8 Gigawatt (GW),das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. (02.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Im weiter freundlichen Marktumfeld gehöre die Encavis-Aktie am Freitag zu den stärksten Werten im MDAX. Die Bodenbildung scheine nach der langen Korrektur nun endgültig zu gelingen. Beflügelt werde das Papier des Wind- und Solarparkbetreibers von einer Kaufempfehlung von Pareto Securities. Analyst Zafer Rüzgar habe die Encavis-Aktie mit "buy" und einem Kursziel von 18,50 Euro neu in seine Bewertung aufgenommen. Neben den guten Aussichten für erneuerbare Energien habe er die langfristigen Verträge des Unternehmens hervorgehoben, die für zuverlässige und gut absehbare künftige Erträge sorgen würden. Der Experte gehe zudem davon aus, dass das Unternehmen in puncto Profitabilität das derzeitige hohe Niveau halten werde.Auch für die Wachstumspläne von Encavis sei der Analyst optimistisch gestimmt. Den Plan, die eigenen installierten Kapazitäten bis 2025 von derzeit 1,8 Gigawatt auf 3,4 Gigawatt zu steigern, sei durchaus realistisch. Dank Partnerschaften mit Projektentwicklern seien schon 3 Gigawatt davon in der "Pipeline".Erst in dieser Handelswoche habe die Encavis-Aktie bei 16,55 Euro ein Zweimonatshoch erreicht und die 90-Tage-Linie getestet. Nun versuche sie erneut diesen Indikator für den mittelfristigen Trend, der aktuell bei 16,15 Euro verlaufe, nachhaltig zu überspringen.So sehe die Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf noch düster aus: Ein Minus von mehr als einem Drittel seit dem Januar-Hoch stehe zu Buche. Längerfristig sehe es allerdings besser aus. Im Mai vergangenen Jahres sei die Encavis-Aktie bei Kursen um 6 Euro durchgestartet und habe sich bis Jahresbeginn 2021 im Wert mehr als vervierfacht. Dann seu der deutliche Rückschlag gefolgt.Mittlwerweile scheine die Green-Tech-Korrektur tatsächlich überwunden zu sein. Langfristig seien die Perspektiven für Encavis ohnehin gut. Durch die ambitionierten Klimaziele von Politik und Wirtschaft weltweit sollten sich die Aussichten weiter verbessern. Anleger könnten deshalb wieder eine erste Position aufbauen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)