Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) entstand im Jahr 2017 aus dem Zusammenschluss der Capital Stage AG und der CHORUS Clean Energy AG. Unter dem Namen Encavis verbinden sich heute erfolgreiche Historien und große Expertise: Zwei Solar- und Windparkbetreiber und erfahrene Dienstleister für Investitionen in Erneuerbare Energien gestalten zusammen die Zukunft.



Das Kerngeschäft der Encavis AG ist der Erwerb und der Betrieb von Solar- und (Onshore-)Windparks. Staatlich garantierte Einspeisevergütungen oder Stromabnahmeverträge von bis zu 20 Jahren liefern dem Unternehmen dabei stabile und planbare Erträge. Mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 2,2 Gigawatt ist die Encavis AG einer der führenden konzernunabhängigen Produzenten von Strom (IPP) aus Erneuerbaren Energien in Europa. An dem stetigen Ausbau des Anlagenportfolios sowie der ertragsstarken Entwicklung der Encavis AG partizipieren ihre Aktionäre über einen stabilen Verlauf des Aktienkurses sowie einer sehr attraktiven Dividendenpolitik. Die Encavis AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und im SDAX notiert. (26.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar- und Windpark-Betreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) unter die Lupe.Erneuerbare Energien würden en vogue bleiben. Aktien von Anbietern grüner Energien seien auch an der Börse derzeit sehr gefragt. Die Papiere des Wind- und Solarparkbetreibers Encavis hätten sich etwa seit dem Corona-Tief weit mehr als verdoppelt. Am Mittwoch habe der Konzern nun Zahlen präsentiert. Diese würden gut ausfallen, doch die Aktie verliere vorbörslich leicht an Boden.Im ersten Halbjahr habe Encavis einen Umsatz von 154,8 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 119,6 Millionen Euro erzielt. Während die Erlöse knapp über den Schätzungen gelegen hätten, habe der Konzern diese beim Gewinn ebenso knapp verfehlt.Encavis sehe sich damit weiterhin auf Kurs, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Der Umsatz solle auf Basis des Portfolios von Ende März und unter Standard-Wetterbedingungen auf mehr als 280 Millionen Euro klettern. 2019 seien es bei sehr guten Wetterbedingungen 274 Millionen Euro gewesen (bereinigt um diesen Effekt 263 Millionen Euro). Das EBITDA solle mehr als 220 Millionen Euro betragen - nach 211 Millionen Euro im Vorjahr.Die Zahlen von Encavis seien wie erwartet stark gewesen. Nach der beeindruckenden Rally der vergangenen Wochen scheine es nun aber zu ersten Gewinnmitnahmen zu kommen. Anleger müssten sich deshalb keine Sorgen machen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Encavis.