Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während COVID-19 unsere positiven Aussichten für E-Commerce-Giganten aus den Schwellenländern gestärkt hat, hat es auch einigen Rückenwind für kleinere Unternehmen gebracht, berichten die Experten von Franklin Templeton.Biometrische, tragbare Technologie (Wearables): Dieser Trend liege an der Schnittstelle zwischen tragbarer Technologie und der COVID-19-Früherkennung, die es den Benutzern ermögliche, ihren allgemeinen Gesundheitszustand zu überwachen, einschließlich Atemfrequenz, Herzfrequenz und Sauerstoffgehalt im Blut. Diese Technologie habe dazu beigetragen, die globale Pandemie in den Griff zu bekommen, wobei internationale Studien darauf hindeuten würden, dass biometrische Wearables durch die Vorhersage von COVID-19-Infektionen Leben retten könnten. Langfristig ziele die gemeinsame Forschung zwischen Herstellern von Wearables und Universitäten auf die Entwicklung eines Epidemievorhersage- und Warnsystems ab, das auf erschwinglichen, tragbaren KI-Technologien zur Bekämpfung künftiger Ausbrüche basiere. Die Experten von Franklin Templeton seien der Meinung, dass das wachsende Interesse an biometrischen Wearables bei Versicherern und Gesundheitsdienstleistern auch nach Abklingen der COVID-19-Krise noch viel Raum für Wachstum habe.Premiumprodukte für Konsumenten am Beispiel E-Bikes: COVID-19 hat die Art und Weise, wie Millionen von uns arbeiten und reisen, völlig verändert und einen Boom beim Kauf von E-Bikes beschleunigt, vor allem in den überfüllten Stadtzentren Europas, so die Experten von Franklin Templeton. Mehrere europäische Städte würden nun im Rahmen ihrer Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels weitreichende Infrastrukturprojekte verfolgen, die Radfahrer und Fußgänger begünstigen würden. Obwohl E-Bikes billiger als Autos seien, seien sie in der Regel dreimal so teuer wie herkömmliche Fahrräder. Angesichts der Veränderungen in der Verkehrspolitik und bei den Infrastrukturausgaben, die auf eine nachhaltige Zukunft in Europa ausgerichtet seien, würden die Experten von Franklin Templeton glauben, dass die Hersteller von Luxus-E-Bikes bereit sein könnten, Marktanteile zu erobern, wenn tausende von Pendlern auf E-Bikes umsteigen würden. (24.11.2020/ac/a/m)