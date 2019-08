Paris (www.aktiencheck.de) - Die sogenannten Emerging Markets haben in den vergangenen Jahren im Schnitt deutlich höhere Wachstumsraten erzielt als die etablierten Industriestaaten - und somit auch die Lücke zu den westlichen Volkswirtschaften ein wenig geschlossen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Die vergleichsweise günstige demografische Entwicklung in vielen aufstrebenden Schwellenstaaten, das steigende Bildungsniveau und der vielerorts große Rohstoffreichtum dürften dazu beitragen, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren und Jahrzehnten fortsetze. Die Folge: Der Anteil, den die Emerging Markets zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt beisteuern würden, werde immer größer. Dies bedeute auch, dass die Aktienmärkte der Emerging Markets auf mittlere und lange Sicht eine Menge Luft nach oben haben könnten.



So weit sei es aber noch nicht. Noch würden auch die Börsen in den Schwellenstaaten unter Druck geraten, wenn es in den Industriestaaten nicht rund laufe - und zwar häufig kräftiger als in den westlichen Staaten selbst. Diese Entwicklung sei auch in den vergangenen Monaten wieder zu beobachten gewesen. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spiele dabei auch der Dollar. Grund: Viele Emerging Marktes hätten sich in Dollar verschuldet und würden daher bei einem robusten Greenback in Schieflage geraten. Sollte die US-Notenbank aber wie von Experten erwartet schon bald erneut den Leitzins senken, könnte dies den Dollar schwächen und die Lage in einigen Schwellenstaaten verbessern. Dies bedeute: Nicht nur auf lange Sicht könnte sich ein Einstieg in die Emerging Markets für Anleger bezahlt machen. (Ausgabe vom 23.08.2019) (26.08.2019/ac/a/m)



