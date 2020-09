Paris (www.aktiencheck.de) - Selbstverständlich geraten die Börsen der Schwellenstaaten in Krisenzeiten nach wie vor unter Druck, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Aber auch das nach wie vor - im Vergleich zu den Industriestaaten - höhere Wachstum sowie die besseren Aussichten dürften Anleger dazu veranlassen, in die prosperierenden Staaten zu investieren. So erwarte der IWF, dass das BIP der Emerging Markets 2020 um 3 Prozent nachgebe und 2021 um 5,9 Prozent zulege, während den Industriestaaten 2019 ein Wachstumsrückgang von 8 Prozent drohe und 2020 "lediglich" ein BIP-Plus von 4,8 Prozent winke. Dies bedeute auch, dass in vielen Schwellenstaaten der Mittelstand zunehmend größer werde und damit einhergehend auch die Kaufkraft steige.Auch die vergleichsweise junge Bevölkerung und die in vielen Staaten großen Rohstoffvorkommen würden mittelfristig für die Emerging Markets sprechen. Kurzfristig könnten zahlreiche Schwellenländer hingegen vom schwächelnden Dollar profitieren. Zum einen würden sich für Schwellenstaaten US-Importe verbilligen, zum anderen reduziere sich für viele Unternehmen die Last ihrer Dollar-Kredite. (04.09.2020/ac/a/m)