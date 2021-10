Xetra-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

11,81 EUR -1,17% (25.10.2021, 11:09)



Tradegate-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

11,81 EUR -1,34% (25.10.2021, 11:18)



ISIN ElringKlinger-Aktie:

DE0007856023



WKN ElringKlinger-Aktie:

785602



Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

ZIL2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

EGKLF



Kurzprofil ElringKlinger AG:



Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol Deutschland: ZIL2, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: EGKLF) ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektrofahrzeug - das Unternehmen bietet für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und trägt so zu nachhaltiger Mobilität bei. Die Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen Antriebseinheiten hat sich ElringKlinger frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt das Unternehmen seine Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Seine Abschirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 10.000 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit. (25.10.2021/ac/a/nw)





Dettingen/Erms (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Odey Asset Management LLP verringert Netto-Leerverkaufsposition in ElringKlinger-Aktien moderat:Die Shortseller des Hedgefonds Odey Asset Management LLP legen den Rückwärtsgang heraus aus ihrem Engagement in den Aktien des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) ein.Die Finanzprofis des Londoner Hedgefonds Odey Asset Management LLP haben am 22.10.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,82% auf 0,79% der Aktien der ElringKlinger AG abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den ElringKlinger AG-Aktien:0,79% Odey Asset Management LLP (22.10.2021)0,51% Rye Bay Capital LLP (15.02.2021)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der ElringKlinger AG: mindestens 2,38%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze ElringKlinger-Aktie: