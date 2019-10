ISIN ElringKlinger-Aktie:

Kurzprofil ElringKlinger AG:



ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) fokussiert seine Kraft auf die Entwicklung zukunftsweisender, grüner Technologien. Diese tragen nicht nur zur CO2-Reduzierung bei, sondern helfen auch, gesundheitsschädigende Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Ruß zu vermindern. Egal, ob für den mittels Downsizing optimierten klassischen Verbrennungsmotor oder für das batterie- oder brennstoffzellengespeiste Elektroauto: Als einer von nur wenigen Automobilzulieferern weltweit entwickelt und produziert ElringKlinger bereits heute technologisch anspruchsvolle Komponenten für alle Antriebsarten.



Mit seiner Leichtbaukompetenz trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, das Fahrzeuggewicht und damit den Verbrauch weiter abzusenken. Partikelfilter und komplette Abgasreinigungssysteme für Anwendungen in Schiffen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Stationärmotoren sowie in Kraftwerken runden das Angebot zur Emissionsreduzierung ab. Die ElringKlinger Kunststofftechnik ergänzt das Portfolio um Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie. Seine Innovationskraft nutzt das Unternehmen gezielt für nachhaltige Mobilität und ertragsorientiertes Wachstum. Dafür engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 8.200 Menschen an 45 Standorten rund um den Globus. (07.10.2019/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) charttechnisch unter die Lupe.In den letzten Jahren hätten Aktionäre von ElringKlinger eine absolute "saure Gurken"-Phase durchlebt. Der Kursverfall der Aktie habe sich dabei zu Beginn des Jahres 2018 nochmals beschleunigt. Auf Basis des Tiefs von Ende 2008 bei 5,55 EUR habe der Titel nun aber ein "Hammer"-Umkehrmuster ausgebildet. Dieses konstruktive Candlestickmuster dokumentiere den derzeitigen Gezeitenwandel. In die gleiche Kerbe schlage die aktuelle Positionierung des Papiers im "HSBC Trendkompass". Gemessen an den objektiven Kriterien der relativen Stärke (Levy) und des Momentums der letzten vier Wochen befinde sich die ElringKlinger-Aktie seit Mitte September erstmals seit langer Zeit wieder in einem idealtypischen Haussetrend. Bei monatlicher Berechnungsweise habe zudem der trendfolgende MACD per Ende September auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten einen Anstieg über das jüngste Quartalshoch bei 6,79 EUR als Startschuss für eine technische Aufwärtsreaktion in Richtung der horizontalen Hürden bei knapp 9,50 EUR definieren. Als Stopp auf der Unterseite biete sich das o. g. Tief aus dem Jahr 2008 (5,55 EUR) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:5,99 EUR -1,16% (04.10.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:6,04 EUR +0,50% (07.10.2019, 08:00)