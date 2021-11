Tradegate-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

Kurzprofil ElringKlinger AG:



Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol Deutschland: ZIL2, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: EGKLF) ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektrofahrzeug - das Unternehmen bietet für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und trägt so zu nachhaltiger Mobilität bei. Die Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht.



Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen Antriebseinheiten hat sich ElringKlinger frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt das Unternehmen seine Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Seine Abschirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 10.000 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit. (24.11.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF).Der Bericht für das dritte Quartal 2021 habe die Eckdaten von Mitte Oktober (Umsatz, EBIT, freier Cashflow) bestätigt. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen würden per Ende Q3 2021 die Zielvorgaben des Unternehmens souverän erfüllen. Der Mitte Oktober angepasste Umsatz- und Margenausblick für das Geschäftsjahr 2021 sei im Rahmen des Q3-Berichts wiederholt worden. Der Auftragsbestand (per 30.09.2021) sei im Quartalsverlauf weiter gestiegen und liege damit nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau.Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich leicht erhöht (u.a. EPS 2021e: 0,90 (alt: 0,89) Euro; EPS 2022e: 0,94 (alt: 0,92) Euro). Die Elektromobilität und die in diesem Zusammenhang geschlossenen (strategischen) Partnerschaften böten erhebliches Wachstumspotenzial für ElringKlinger. Ob das Unternehmen dies dann auch entsprechend adäquat in Profitabilität/Rentabilität übertragen könne, sei jedoch in Anbetracht der Unternehmenshistorie nicht gesichert. Es bestünden Wertberichtigungsrisiken im "klassischen" Geschäft. Die ElringKlinger-Aktie sei gegenüber ihren 52-Wochenhoch (08.06.2021: 18,18 Euro) allerdings bereits deutlich zurückgekommen (-34%).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die ElringKlinger-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 12,10 auf 12,30 Euro angehoben. (Analyse vom 24.11.2021)Börsenplätze ElringKlinger-Aktie:Xetra-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:11,80 EUR -1,50% (24.11.2021, 12:33)