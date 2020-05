Amazon.com habe in Q1 zwar von gestiegenem Online-Handel im Zuge der Krise profitiert - der Umsatz sei auf ein Rekordniveau gestiegen -, allerdings sei der Gewinn enttäuschend ausgefallen. Für das laufende Quartal rechne man darüber hinaus mit Kosten von rund USD 4 Mrd. und beim Gewinn "lediglich" mit einer schwarzen Null. Die Amazon.com-Aktie habe um 7,6% nachgegeben.



Apple hingegen hätten "nur" 1,6% verloren. Der iPhone-Hersteller habe trotz der Schließung von Fabriken und Umsatzrückgängen in China etwas mehr erlöst als im Vorjahreszeitraum. Sowohl Gewinn als auch Umsatz hätten über den Analystenschätzungen gelegen. Apple habe zudem angekündigt, das laufende Aktienrückkaufprogramm um USD 50 Mrd. aufzustocken.



Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) habe um satte 10% nachgegeben. Tesla-Chef Musk habe via Tweet den eigenen Aktienkurs als seiner Meinung nach "zu hoch" bezeichnet.



Für Gilead Sciences (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) sei es - nach negativen Analystenmeinungen - um 4,8% abwärts gegangen. Unter anderem sei zur Begründung auf Unklarheit verwiesen worden, was den kommerziellen Erfolg von Remdesivir zur Behandlung des COVID-19-Virus betreffe. (04.05.2020/ac/a/m)





Mit Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) hätten bereits am Donnerstag nachbörslich zwei Tech-Schwergewichte einen Einblick in die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie gegeben.