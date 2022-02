Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

214,00 EUR -3,60% (03.02.2022, 19:00)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

244,71 USD -2,44% (03.02.2022, 19:22)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (03.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die starke Nachfrage nach Corona-Antikörpern habe dem US-Pharmakonzern Eli Lilly im abgelaufenen Jahr einen kräftigen Umsatzsprung eingebracht. Die Erlöse seien im Vergleich zu 2020 um 15 Prozent auf rund 28,3 Milliarden US-Dollar gestiegen, wie das Unternehmen in Indianapolis mitgeteilt habe. Ohne die Covid-19-Antikörper hätte der Zuwachs 10 Prozent betragen. Der Überschuss sei jedoch um 10 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar zurückgegangen, weil Eli Lilly weniger Geld mit Aktienanlagen verdient und höher verzinste Anleihen zurückgekauft habe.Für das neue Jahr rechne die Konzernführung um Ely Lilly-Chef David Ricks weiterhin mit einem Umsatz von 27,8 bis 28,3 Milliarden Dollar und damit höchstens auf dem Niveau von 2021. Der Gewinn je Aktie solle allerdings 8 bis 8,15 Dollar erreichen und damit bis zu 33 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr. Die Quartalsdividende solle ab dem laufenden Quartal um 15 Prozent steigen. Für die Eli Lilly-Aktie sei es nach den Nachrichten im frühen US-Handel um rund zwei Prozent abwärts gegangen.Im vergangenen Jahr habe die Nachfrage nach Corona-Antikörpern dem Konzern einen Umsatz von 2,2 Milliarden Dollar eingebracht, rund die Hälfte davon allein im vierten Quartal. Außerdem habe Eli Lilly in den USA nach eigenen Angaben eine Notzulassung für den Wirkstoff Bebtelovimab zur Behandlung von milden bis mittelschweren Covid-19-Erkrankungen bei Menschen ab zwölf Jahren beantragt. BioNTech . Mittelfristig würden aber wieder anderen Themen bei Biotechnologieunternehmen spannend, insbesondere natürlich der Kampf gegen Krebs. US-Präsident Joe Biden habe hierzu ein ambitioniertes Ziel ausgegeben. Er wolle die Sterblichkeitsrate durch Krebs in den kommenden 25 Jahren um mindestens 50 Prozent senken. Auch hier will BioNTech mitmischen und will neue Therapiewege gehen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link