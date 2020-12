Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (15.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) unter die Lupe.Kurz nach dem Übernahmeangebot von AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) für das Biotech-Unternehmen Alexion (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) komme es zu einem weiteren Milliarden-Deal in der amerikanischen Pharma-Branche: Pharma-Riese Eli Lilly biete mehr als eine Milliarde Dollar für Prevail Therapeutics (ISIN: US74140Y1010, WKN: A2PLYA). Beide Aktien würden stark zulegen, Prevail explodiere geradezu.Der US-Pharmakonzern Eli Lilly wolle das auf Gentherapien spezialisierte New Yorker Biotech-Unternehmen Prevail Therapeutics kaufen. Bis zu 1,04 Milliarden Dollar sollten für den Merger aufgewendet werden. Mit der Übernahme würde sich Eli Lilly im lukrativen Geschäft mit Gentherapien verstärken, die gegenwärtig zu den teuersten Arzneien der Welt zählen würden. Die Prevail-Aktionäre sollten 22,50 Dollar je Aktie in bar erhalten.Die erst vor knapp drei Jahren gegründete Firma Prevail forsche an neuen Therapien zum Einsatz bei Parkinson, Morbus Gaucher und Demenz. Die Mittel befänden sich aber alle noch im frühen Stadium der Entwicklung, schreibt Reuters.Sollte ein erstes Produkt aus der Pipeline auf den Markt kommen, werde eine weitere Zahlung durch Eli Lilly fällig, womit Prevail insgesamt mit 26,50 Dollar je Aktie bewertet würde.Der Eli Lilly-Aktie helfe heute auch der bessere Ausblick für das laufende Jahr. Der Pharma-Konzern gehe dank einer Erweiterung seines Arzneimittel-Portfolios und der Nachfrage nach Covid-19-Behandlungen mit einer leicht erhöhten Prognose ins kommende Jahr.Noch vor zwei Monaten habe Eli Lilly noch einen herben Dämpfer bei der Entwicklung von Antikörpern zur Behandlung von Corona-Infektionen hinnehmen müssen. Die Aktie sei damals bis auf 130 Dollar abgestürzt.DER AKTIONÄR führt Eli Lilly nicht auf der Empfehlungsliste. Doch sollte der S&P 100-Wert es nachhaltig über sein altes Alltime-High bei gut 170 Dollar schaffen, sähe es zumindest charttechnisch gut aus, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Eli Lilly-Aktie. (Analyse vom 15.12.2020)