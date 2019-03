Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

111,53 EUR -0,47%% (21.03.2019, 13:03)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

126,19 USD +1,86% (21.03.2019, 14:24, vorbörslich)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol NYSE Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (21.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse des Analysten Navin Jacob von der UBS:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Navin Jacob, Aktienanalyst der UBS, die Aktien des US-Pharmakonzerns Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) zu kaufen.Die UBS-Analysten sind der Auffassung, dass die Konsensprojektionen die Stärke und das Wachstum des Gesundheitsgeschäfts von Eli Lilly and Company noch nicht angemessen reflektieren würden. Nach der Abspaltung von Elanco sollte dieser Umstand offensichtlicher werden.Analyst Navin Jacob glaubt, dass Eli Lilly die Ziele zur operativen Marge in 2020 von mehr als 31% erreichen werde. Das eindrucksvolle Trulicity-Wachstum und das starke Jardiance-Volumen sollten dabei helfen.Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Xetra-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:111,30 EUR -1,13% (21.03.2019, 12:50)