XETRA-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

230,10 EUR +0,92% (18.11.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

231,50 EUR +0,30% (18.11.2021, 08:19)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

261,18 USD +1,34% (17.11.2021, 22:10)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol NYSE Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (18.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie des amerikanischen Pharmakonzerns Eli Lilly (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, NYSE-Symbol: LLY) befindet sich seit vielen Jahren in einer mehrfach beschleunigten Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Aufwärtsbewegung habe am 17. August 2021 zum aktuellen Allzeithoch bei 275,87 USD geführt. Nach einem Rücksetzer auf das alte Allzeithoch habe der Wert am 28. September wieder nach oben gedreht und sich seinem Rekordhoch wieder angenähert. Nach einem kleinen Rücksetzer sei gestern wieder Nachfrage aufgekommen.AusblickDie Aktie von Eli Lilly könnte in den nächsten Tagen an das Allzeithoch ansteigen. Die Chancen, dass auch ein Ausbruch gelinge, stünden gut. Anschließend könnte die Aktie in Richtung 292,60 USD, 315,05 USD und sogar 340,17 USD ansteigen. Sollte der Wert aber unter den Unterstützungsbereich zwischen 250,40 USD und 249,19 USD abfallen, würde sich das Bild eintrüben. Dann bestünde sogar die Gefahr zur Ausbildung eines Doppeltops mit Nackenlinie bei 220,20 USD. Zumindest in diesem Bereich sollte die Aktie im Falle eines Rückfalls unter die Unterstützungszone abfallen. (Analyse vom 18.11.2021)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie: