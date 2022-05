NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

300,10 USD +2,90% (16.05.2022, 21:27)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (16.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern habe bereits am vergangenen Freitag die Zulassung von der US-Arzneimittelbehörde FDA für sein Antidiabetikum Tirzepatid erhalten. Die FDA habe die unter dem Markennamen Mounjaro vertriebene Tirzepatid-Injektion als Ergänzungsmittel zu Diät und Bewegung zur Verbesserung der Blutzuckerkontrolle bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes zugelassen. Laut Unternehmensangaben sei Mounjaro dabei der erste und bisher einzige von der FDA zugelassene Glukoseabhängiges insulinotropes Peptid. Dabei handele es sich um ein Hormon, welches für eine Stimulation der Insulinausschüttung in den B-Zellen der Bauchspeicheldrüse verantwortlich ist.Bei den Anlegern komme die Nachricht gut an. Nachdem die Eli Lilly-Aktie zuletzt im Bereich von 280 bis 300 USD seitwärts gependelt sei, gelinge ihr am Montag ein deutlicher Befreiungsschlag. Sollten sich die Kursgewinne als nachhaltig erweisen, rücke das Rekordhoch bei 314 USD in den Fokus. Die Eli Lilly-Aktie sei derzeit keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2022)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:286,25 EUR +2,12% (16.05.2022, 21:20)