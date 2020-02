Börsenplätze Electronic Arts-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

96,30 EUR +1,41% (04.02.2020, 15:28)



Nasdaq-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

105,70 USD +0,63% (04.02.2020, 15:48)



ISIN Electronic Arts-Aktie:

US2855121099



WKN Electronic Arts-Aktie:

878372



Ticker-Symbol Electronic Arts-Aktie:

ERT



NASDAQ-Symbol Electronic Arts-Aktie:

EA



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (04.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) unter die Lupe.Das wichtige dritte Quartal im Fiskaljahr 2019 habe allein für 40 Prozent des digitalen Umsatzes bei dem Videospiel-Entwickler gesorgt. Digitale Verkäufe würden 77 Prozent des gesamten Jahresgeschäfts ausmachen - Tendenz steigend. Gute Zahlen und ein solider Wachstumsplan würden den US-Titel zu einem potenziellen Einstiegsinvestment im Gaming-Sektor machen!Stetig steigende Nachfrage nach digitalen Inhalten für die etablierten, beliebten diversen Franchises sichere mehr und mehr Umsätze. Mit dem Free-to-Play-Onlinespiel "Apex Legends" und den erfolgreichen Life-Services (Ingame-Käufe, Abo-Dienste, Zusatzinhalte) habe EA die Transformation von physisch getrieben zu digitalen Umsatzkanälen geschafft. Der Druck, auf einzelne Erfolgstitel setzen zu müssen, sei also nicht vorhanden.Für das laufende vierte Quartal rechne EA allerdings nur noch mit einer Umsatzsteigerung um 1,15 Mrd. Dollar statt der bisherigen 1,21 Mrd. Dollar. Eine konservative Prognose, die den Kurs der Electronic Arts-Aktie derzeit nach unten drücke.Dementsprechend werde die Umsatzerwartung für das Gesamtjahr (ende am 31. März) von 5,41 Mrd. Dollar auf 5,48 Mrd. Dollar erhöht. Für 2020 stünden acht Flagship-Titel an und der Druck, auf einzelne Erfolgstitel setzen zu müssen, sei nicht vorhanden. Für das Jahresende sei eine neue Videospiel-Konsolen-Generation angekündigt, die dem Software-Riesen spätestens 2022, u.a. mit einem neuen "Battlefield"-Teil, zu größeren Umsatzsprüngen verhelfen werde.Aktuell bleibt die Electronic Arts-Aktie daher auf der Watchlist, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". Der AKTIONÄR sei bei der Prognose für die Videospielbranche weiter positiv, die Favoriten seien Activision Blizzard, Take-Two und Tencent. (Analyse vom 04.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link