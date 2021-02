Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (09.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) unter die Lupe.Nach den 1,2 Milliarden Dollar für Codemasters setze Electronic Arts die Shoppingtour fort. Für 2,1 Milliarden Dollar wolle der Spielekonzern nun den Mobile-Spiele-Entwickler Glu Mobile übernehmen.Pro Glu-Aktie wolle Electronic Arts 12,50 Dollar zahlen, was einem Aufpreis von 36 Prozent entspreche. Um rund 36 Prozent sei es nach der Meldung vom Dienstag dann auch für die Aktien des Mobile-Entwicklers nach oben gegangen. Allerdings bedürfe es für den Deal noch die Zustimmung der Aktionäre. Zur Finanzierung sei bereits seitens EA die Ausgabe neuer vorrangiger Anleihen angekündigt worden."Mobile wächst weiter und ist die größte Plattform weltweit - und mit der Übernahme des Spiele-Portfolios und Angestellten von Glu haben wir nun unser Mobile-Geschäft verdoppelt", so EA-Chef Andrew Wilson in der Pressemitteilung. Alle 800 Angestellten, 500 davon Entwickler, sollten vorerst übernommen werden.EA erwarte, nicht nur die Profitabilität in ersten Jahr nach dem Abschluss des Zukaufs zu steigern, sondern auch die Bookings. Glu habe im vergangenen Jahr mit seinen rund 15 Live-Service-Games rund 544 Millionen Dollar an Erlösen verbucht. Zum Vergleich: Electronic Arts selbst komme in seinem Mobile-Geschäft auf 779 Millionen Dollar.Ob der Zukauf letztlich erfolgreich sein werde, müsse sich zeigen. Der Track-Record von EA sei jedenfalls nicht gut: Westwood, Maxis und Visceral seien alle geschluckt und nach ausbleibenden Erfolgen geschlossen worden. Auch in Sachen Live-Services habe es mit dem Spiel Anthem zuletzt eine Bruchlandung gegeben. Klar sei jedoch, dass das Mobile-Geschäft mit seinem rasanten Wachstum noch viele Möglichkeiten biete - auch für EA.Während sich Glu-Aktionäre also über den saftigen Aufschlag freuen dürften, sei der Zukauf für EA-Anleger kein klares Signal für die zukünftige Richtung der Aktie.Die Electronic Arts-Aktie bleibt eine Halteposition, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2021)