Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (09.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von Nicola Hahn vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) unter die Lupe.Vergangenen Dienstag habe der Spielentwickler Season Two von Apex Legends veröffentlicht. Obwohl das Spiel mehr als 50.000 Zuschauer auf die Streaming Plattform Twitch gelockt habe, sei der US-Titel vergangenen Freitag mehr als fünf Prozent gefallen. Der Grund: Noch im März habe man bei der ersten Season rund 100.000 Zuschauer auf Twitch verzeichnet.Bei Apex Legends handle es sich um ein Free-to-Play-Spiel ähnlich wie Fortnite von Epic Games. Die Erwartungen an das Spiel seien groß. Das Shooter-Spiel solle im laufenden Geschäftsjahr zwischen 360 und 400 Mio. Dollar erlösen. Mit einer operativen Marge von rund 60 Prozent liege das Spiel deutlich über dem üblichen EA-Durchschnitt.Zudem sollte man bedenken, dass EA den Erfolg bisher nur in Korea veröffentlicht habe. Weitere asiatische Länder dürften also folgen.Der Kursrutsch der Electronic Arts-Aktie scheine übertrieben zu sein. Mittelfristig dürfte das Spiel wieder mehr Zuschauer anlocken. Darüber hinaus seien die Streaming-Bemühungen von Google und Co ein Segen für die gesamte Gaming-Branche. Spieler müssten sich dann keine teure Gaming-Hardware mehr anschaffen, was die Anzahl der Gelegenheitsspieler deutlich erhöhen dürfte.Engagierte Anleger sollten bei der Electronic Arts-Aktie weiter dabei bleiben, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Electronic Arts-Aktie: