Börsenplätze Electronic Arts-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

121,70 EUR +0,03% (14.07.2021, 10:17)



NASDAQ-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

143,25 USD +1,32% (13.07.2021)



ISIN Electronic Arts-Aktie:

US2855121099



WKN Electronic Arts-Aktie:

878372



Ticker-Symbol Electronic Arts-Aktie:

ERT



NASDAQ-Symbol Electronic Arts-Aktie:

EA



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (14.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) unter die Lupe.Attraktive Kurstreiber wie "Apex Legends" und der neue Mobile-Fokus würden die Aktie von Electronic Arts wieder in Richtung der 150-Dollar-Marke steigen lassen. "Der Aktionär" halte fest: die Entwicklung stimme.Bereits vergangene Woche habe Electronic Arts im Rahmen der virtuell stattfindenden Hausmesse EA Play einige Neuerungen für den erfolgreichen Battle-Royale-Shooter "Apex Legends" angekündigt. Den mittlerweile rund 100 Millionen registrierten Nutzern dürfte dabei insbesondere der Ranglistenmodus für den neu eingeführten Arena-Modus gefallen und den Anstieg der Spielerzahlen weiter stützen.Zudem befinde sich seit April die Android-Version des Battle-Royales im Beta-Test. Wann die Mobile-Version von "Apex Legends" erscheine, sei jedoch noch nicht bekannt. Dass Smartphone-Portierungen von Battle-Royales durchaus Erfolg haben könnten, würden die 2,7 Milliarden Dollar zeigen, die "PUBG Mobile" im vergangenen Jahr laut SensorTower erlöst haben solle.Für Anleger und Analysten bleibe das 2019 erschienene "Apex Legends" ein klares Long-Argument für die EA-Aktie. So hätten die Analysten von BMO Capital Markets in einer Studie vom Dienstag die besser als erwartete Entwicklung des Spieles erneut positiv hervorgehoben.Auf dem Weg in Richtung des BMO-Kurszieles gelte es allerdings den Widerstand bei 150 Dollar zu durchbrechen. Setze die Aktie von Electronic Arts ihren Aufwärtstrend oberhalb des GD200 fort, könnte dies schon in wenigen Wochen der Fall sein. Fundamentale Impulse im Umfeld der Quartalszahlen, die am 4. August veröffentlicht würden, könnten diese Aufwärtsbewegung beschleunigen."Der Aktionär" bleibt mit einem Kursziel von 138 Euro (entspricht rund 164 Dollar) ebenfalls bullisch für die Aktie von Electronic Arts. Angesichts des Lootbox-Risikos, das wie ein Damokles-Schwert über der Aktie schwebt, sollte der Stopp jedoch eng bei 106 Euro gezogen werden, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 14.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link