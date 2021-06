Börsenplätze Electronic Arts-Aktie:



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (24.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) unter die Lupe.Die Aktie des Entwicklerstudios Electronic Arts befinde sich seit längerem in einem Seitwärtstrend. Nun sei die dritte Akquisition des Jahres verkündet worden - erneut im spannende Mobile-Markt. Anleger würden jedoch verhalten reagieren.Die dritte Übernahme des Jahres heiße: Playdemic. Für 1,4 Milliarden Dollar habe Electronic Arts den Entwickler des populären Handyspiels "Golf Clash" gekauft. EA rechne anscheinend mit weiterem Wachstum im Mobile-Gaming-Sektor - zu Recht. Durch die "stay-at-home"-Politik in der Pandemie hätten viele Spiele einen regelrechten Boom erfahren, die Downloadzahlen seien explodiert und einige Mobile-Games hätten sogar die Milliarden-Download-Marke geknackt.Statista schätze, dass der Videospielemarkt bis 2022 auf 153,5 Milliarden Euro wachsen werde. Das entspräche ausgehend von 2019 einem CAGR von 16,3 Prozent. Mehr als 70 Prozent dieses Umsatzes werde dabei mit Mobile-Games erwirtschaftet.Sollte diese Schätzung stimmen, dürften sich die EA-Übernahmen in den nächsten Jahren mehr als bezahlt machen. Bislang scheine es jedoch so, als ob die Anleger eher skeptisch seien. So habe die Aktie in den letzten zehn Tagen zehn Euro verloren."Der Aktionär" blicke den Akquisitionen insgesamt positiv entgegen und sei der Meinung, dass der neue Fokus auf Mobile ein Schritt in die richtige Richtung sei, der EA für die Zukunft des Gaming wappne.Langfristig bleibt EA ein Gewinner auf dem Gaming-Markt - dabeibleiben, so Robin Balke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link