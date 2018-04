Tradegate-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

0,78 Euro -1,45% (23.04.2018, 15:41)



NYSE Euronext-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

0,95 USD -3,04% (23.04.2018, 17:02)



ISIN Eldorado Gold-Aktie:

CA2849021035



WKN Eldorado Gold-Aktie:

892560



Ticker Symbol Eldorado Gold-Aktie Deutschland:

ELO



NYSE Euronext-Ticker-Symbol Eldorado Gold-Aktie:

EGO



Kurzprofil Eldorado Gold Corp.:



Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: EGO) ist kanadisches Unternehmen mit einer über 20-jährigen Erfahrung beim Bau und Betrieb von Goldminen in Europa, Asien und Südamerika. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver.

(23.04.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Eldorado Gold-Aktienanalyse von Analyst Dan Rollins von RBC Capital Markets:Dan Rollins, Aktienanalyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, rechnet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien des Goldminen-Betreibers Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: EGO) weiterhin mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Angesichts eines herausfordernden Free Cash flow-Ausblicks und Risiken hinsichtlich der Finanzierung und Entwicklung dürfte die Kursentwicklung von Eldorado Gold Inc. nicht an die Performance der Peer Group heranreichen können, so die Einschätzung der Analysten von RBC Capital Markets.Die politische Lage in Griechenland habe sich zuletzt verbessert und der Titel habe auch langfristiges Potenzial. Der aktuelle Abschlag gegenüber dem NAV dürfte angesichts der erheblichen Investitionsnöte in den kommenden drei bis fünf Jahren noch länger Bestand haben. Das signifikante Kapitalprogramm werde wahrscheinlich einer externen Finanzierung bedürfen.In ihrer Eldorado Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von RBC Capital Markets den Titel unverändert mit "underperform" ein und senken das Kursziel von 1,50 auf 1,25 USD.Börsenplätze Eldorado Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:0,77 Euro -0,89% (23.04.2018, 16:05)