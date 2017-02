ISIN Eldorado Gold-Aktie:

CA2849021035



WKN Eldorado Gold-Aktie:

892560



Ticker Symbol Eldorado Gold-Aktie Deutschland:

ELO



NYSE Euronext-Ticker-Symbol Eldorado Gold-Aktie:

EGO



Kurzprofil Eldorado Gold Corp.:



Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: EGO) ist kanadisches Unternehmen mit einer über 20-jährigen Erfahrung beim Bau und Betrieb von Goldminen in Europa, Asien und Südamerika. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver.











(27.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Eldorado Gold -Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Aktienanalyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity die Aktien des Goldminen-Betreibers Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: EGO) weiterhin zu halten.Die Reserven von Eldorado Gold Corp. zum Jahresende 2016 seien um 10% gesunken und damit stärker als erwartet. Da das Unternehmen bei Kisladag den Fokus auf eine kurzfristige Maximierung der Profitabilität lege sei die Reserven-Neukalkulatuion heftiger ausgefallen als angenommen.Trotz der starken Bilanz und der längerfristigen Wachstumsperspektiven halten die Analysten von Canaccord Genuity das kurzfristige Neubewertungspotenzial für begrenzt. Das mittelfristige negative Free Cash flow-Profil und die Unsicherheiten in Griechenland würden den Titel nicht besonders attraktiv erscheinen lassen, so die Einschätzung von Analyst Tony Lesiak.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Eldorado Gold-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 5,00 CAD.Stuttgart-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:3,22 Euro +3,74% (27.2.2017, 16:38)Tradegate-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:3,21 Euro +5,04% (27.02.2017, 16:14)NYSE Euronext-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:3,38 USD +5,12% (27.02.2017, 16:38)