Tradegate-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

5,02 Euro +0,26% (27.06.2019, 17:26)



NYSE Euronext-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

5,69 USD -0,18% (27.06.2019, 17:37)



ISIN Eldorado Gold-Aktie:

CA2849021035



WKN Eldorado Gold-Aktie:

892560



Ticker Symbol Eldorado Gold-Aktie Deutschland:

ELO



NYSE Euronext-Ticker-Symbol Eldorado Gold-Aktie:

EGO



Kurzprofil Eldorado Gold Corp.:



Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: EGO) ist kanadisches Unternehmen mit einer über 20-jährigen Erfahrung beim Bau und Betrieb von Goldminen in Europa, Asien und Südamerika. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver.

(27.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Eldorado Gold -Aktienanalyse von Analyst John Bridges von J.P. Morgan Securities:Aktienanalyst John Bridges vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities vertritt in Bezug auf die Aktien des Goldminen-Betreibers Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: EGO) nunmehr eine neutrale Haltung.Der zuletzt zu beobachtende Anstieg des Goldpreises habe Investoren wieder an den Goldsektor erinnert.Abgesehen davon bleibe in Bezug auf die Griechenland-Aktivitäten von Eldorado Gold Corp. festzuhalten, dass die dem Bergbau positiver gegenüberstehende Partei Nea Dimokratia in den Umfragen vor der Parlamentswahl im Juli in Führung liege.In ihrer Eldorado Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel von "underweight" auf "neutral" hoch und veranschlagen ein Kursziel von 6,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:5,02 Euro -0,93% (27.06.2019, 17:04)