Kurzprofil Elastic N.V.:



Elastic (ISIN: NL0013056914, WKN: A2N5RS, Ticker-Symbol: 3E1, NYSE-Ticker: ESTC) ist ein Suchunternehmen, das auf einem freien und offenen Erbe aufbaut. Jeder kann Elastic-Produkte und -Lösungen verwenden, um schnell und reibungslos loszulegen. Elastic bietet drei Lösungen für Enterprise Search, Observability und Security, die auf einem Technologie-Stack basieren, der überall eingesetzt werden kann. Von der Suche nach Dokumenten über die Überwachung der Infrastruktur bis hin zur Suche nach Bedrohungen - Elastic macht Daten in Echtzeit und in großem Maßstab nutzbar. Elastic wurde 2012 gegründet. Erfahren Sie mehr unter elastic.co. (13.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elastic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktievon Elastic N.V. (ISIN: NL0013056914, WKN: A2N5RS, Ticker-Symbol: 3E1, NYSE-Ticker: ESTC) unter die Lupe.Wachstumswerte aus der Technologiebranche hätten zurzeit einen sehr schweren Stand. Die steigenden Zinsen würden vielen Growth-Anlegern Sorgen bereiten, die zunehmend nun auf die Seite der Verkäufer wechseln würden. Das treffe auch auf die Elastic-Aktie zu, die nach einem schwachen Handelstag gestern nachbörslich weitere 4,54 Prozent eingebüßt habe.Grund sei der Rückzug des Co-Founders und CEOs Shay Banon, der Elastic 2018 erfolgreich an die Börse geführt habe. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass Banon nun durch den bisherigen Chief Product Officer Ashtosh Kulkarni ersetzt werde.Banon selbst bleibe dem Unternehmen weiterhin erhalten und werde gemäß eigenem Wunsch nun auf die Position des Chief Technology Officer (CTO) wechseln.Elastic habe im vergangenen Quartal einen Umsatzzuwachs von 42 Prozent auf 206 Millionen Dollar erzielt, jedoch seinen Nettoverlust auf 47 Millionen Dollar ausgeweitet, was knapp 18 Millionen über dem Vorjahreswert liege.Die Elastic-Aktie werde nur noch mit einem KUV von 12,3 bewertet. Das sei im Peergroup-Vergleich sogar günstig.Anleger setzen das Papier auf ihre Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link