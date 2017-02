Börse Düsseldorf-Aktienkurs Ekotechnika-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Ekotechnika AG:



Die Ekotechnika AG (ISIN: DE000A161234, WKN: A16123) mit Sitz in Walldorf ist die deutsche Muttergesellschaft der russischen EkoNiva-Technika, dem größten Landtechnikhändler Russlands und einem der drei größten europäischen Vertriebspartner von John Deere, dem größten Landmaschinenhersteller weltweit. Seit 20 Jahren sind wir im russischen Agrarmarkt tätig und bieten Landwirten Technik - vom Traktor bis zur Melkanlage - von führenden Herstellern. Im Jahr 2011 wurden die Bereiche Technik und Agrar getrennt. Der Agrar-Bereich, der im Wesentlichen auf die Milchproduktion spezialisiert ist, firmiert als Ekosem-Agrar.



Die EkoNiva-Technika ist mit derzeit rund 500 Mitarbeitern in drei Regionen (Zentralrussland, Schwarzerde, Sibirien) Partner der dort ansässigen Landwirte. Seit 2004 sind wir Vertriebspartner von John Deere. Darüber hinaus bieten wir Landtechnik von weiteren führenden Marken wie GEA, AGI, JCB, Väderstad, BvL, Lemken, Poettinger und Grimme an. Wir liefern unseren Kunden nicht nur qualitativ hochwertige Landtechnik und Ersatzteile, sondern bieten ihnen auch einen umfangreichen Service - in unseren Werkstätten und direkt auf dem Feld. Dabei erstreckt sich unser Vertriebsgebiet über eine Fläche, die der von Deutschland, Frankreich und Italien entspricht.



Ekotechnika und EkoNiva-Technika werden von einem sehr erfahrenen deutsch-russischen Managementteam geführt. Gründer, Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer ist Stefan Dürr, der seit Ende der 80er Jahre in der russischen Agrarwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrardialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Zwei Jahre zuvor erhielt er als erster Unternehmer aus Deutschland den Pjotr-Stolypin-Nationalpreis, mit dem die "Agrarelite Russlands" ausgezeichnet wird. (24.02.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Ekotechnika-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Ekotechnika-Aktie (ISIN: DE000A161234, WKN: A16123) unter die Lupe.Russische Landmaschinen an der Düsseldorfer Börse. Klinge exotisch, sei es aber nicht. Die Ekotechnika AG aus Walldorf sei am Kapitalmarkt keine Unbekannte. Die vom umtriebigen Unternehmer Stefan Dürr gegründete Landwirtschaftsgruppe aus Maschinenhandel (Ekotechnika) sowie Urproduktion und Milchviehhaltung (Ekosem) habe zu den größeren Emittenten am Anleihemarkt gehört und sei im Fall Ekotechnika durch eine Sanierung gewandert, was die Anleihegläubiger böse beschnitten, der Gesellschaft aber nun als börsennotierte Aktie ein Weiterleben ermöglicht habe. Das Grundkapital von 3,14 Mio. Euro (eingeteilt in zwei Gattungen) sei in Düsseldorf notiert und repräsentiere bei einem Kurs von 11,38 Euro einen Börsenwert von 35,73 Mio. Euro. Lege man die Schulden dazu (31,3 Mio. Euro) ergebe sich ein Gesamtunternehmenswert von 67 Mio. Euro. Man sollte sich dabei aber nicht von den Gewinnzahlen des Geschäftsberichts 2016, welcher per 30.09.2016 erstellt worden sei, blenden lassen, denn das 19,84 Euro Ergebnis je Aktie hänge im Wesentlichen am Sanierungserfolg der Anleiherestrukturierung.Der Schuldenschnitt habe Ekotechnika am Leben gehalten - nicht mehr. Zudem würden noch rund 10 Mio. Euro an Darlehen innerhalb der Gruppe in der Bilanz stecken, was den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" missfalle. Operativ seien mit dem Verkauf von John Deere-Traktoren und Mähdreschern zwar 5,3 Mio. Euro verdient worden (1,69 Euro je Aktie), doch hänge das Wohl und Wehe vom Rubelkurs ab. Gehe man von stabilen Absatzzahlen in Russland aus und eine Weiterfinanzierung der kreditgebenden Banken vor Ort, so seien Gewinne zwischen 3 und 9 Mio. Euro möglich.Börsenplätze Ekotechnika-Aktie: