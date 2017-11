Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

158,97 Euro +0,71% (06.11.2017, 14:39)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 184,01 +0,44% (06.11.2017, 14:39)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.



(06.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Han Joon Kim von Deutsche Bank:Im Rahmen einer Aktienanalyse bekräftigt Han Joon Kim, Analyst von Deutsche Bank, seine Kaufempfehlung für die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Die Kursschwächen bei den Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen sollten nach Ansicht der Deutsche Bank-Analysten zum Einstieg genutzt werden.Die verstärkten Investitionen könnten zwar die Eigenkapitalrenditen in den kommenden Quartalen schmälern und als Entschuldigung für Gewinnmitnahmen benutzt werden.Das Umsatzwachstum von Alibaba Group Holding sei aber beeindruckend. ANalyst Han Joon Kim sieht noch viel Spielraum für eine Verbesserung der Take rate.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:158,60 Euro +0,32% (06.11.2017, 14:26)