Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone legten im August im Vormonatsvergleich um 4,4 Prozent zu, nachdem sie im Juli um 1,8 Prozent zurückgegangen waren, so die Analysten von Postbank Research.



Im Expertenkonsens sei lediglich ein Anstieg von 2,5 Prozent erwartet worden. Neben den Einzelhandelsumsätzen, die trotz der wieder erstarkten Verbreitung des Coronavirus in Europa auf eine anhaltend gute Stimmung der Konsumenten schließen lassen würden, habe auch der Sentix-Index für das Investorenvertrauen positiv überrascht. Zwar sei der Index im Oktober auf minus 8,3 Punkte leicht zurückgegangen, es sei jedoch mit einem erheblich stärkeren Rückgang auf minus 9,2 Punkte gerechnet worden. Gestärkt durch die guten Daten habe der Euro gegenüber dem US-Dollar im weiteren Tagesverlauf zulegen können.



Die ebenfalls veröffentlichten Einkaufsmanagerindices für die Eurozone würden auf eine heterogene Entwicklung im Währungsraum hindeuten. Zum einen entwickele sich das Verarbeitende Gewerbe weiterhin besser als der von der Coronavirus-Krise stärker belastete Dienstleistungssektor; zum anderen präsentiere sich die Konjunkturerholung in Deutschland und Italien mit einem Indexwert für die Gesamtwirtschaft von 54,7 bzw. 50,4 Punkten sehr robust, während die Indikatoren für Frankreich und Spanien mit 48,5 und 44,3 Punkten weiter im kontraktiven Bereich verblieben seien. Der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor wiederum habe mit einem stärker als erwarteten Anstieg auf 57,8 Punkte im September für eine anhaltend gute Entwicklung des US-Konsums gesprochen. (06.10.2020/ac/a/m)



