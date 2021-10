Tradegate-Aktienkurs Einhell Germany-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Einhell Germany AG:



Die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) mit Sitz in Landau an der Isar (Deutschland) entwickelt und vertreibt Lösungen für Heimwerker und Handwerker, fürs Haus, für Garten und Freizeit. Die Einhell Germany AG begleitet mit einem hohen Internationalisierungsgrad die globale Ausrichtung seiner Kunden. Tochterunternehmen und assoziierte Partner in aller Welt stellen die Nähe zu den weltweit agierenden Kunden der Einhell AG sicher. Die Einhell Germany AG beschäftigt weltweit ca. 1.500 Mitarbeiter. Der Konzernumsatz beträgt ca.550 Millionen Euro. (18.10.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Einhell Germany-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) unter die Lupe.Während viele Aktien schon wieder nah am Allzeithoch notieren würden, befinde sich Einhell Germany - der Depottitel der Experten - noch im Konsolidierungsmodus. Grund dafür dürften in erster Linie allgemeine Sorgen sein, wie Lieferengpässe bei Chips, steigende Rohstoff- und Transportkosten oder ein Abflachen der Baukonjunktur durch mögliche Zinserhöhungen. Weniger pessimistisch seien aber offenbar die Vorstände des Werkzeugbauers. Allein seit August hätten die Herren Kroiss und Thannhuber für rd. 1,5 Mio. Euro Einhell Germany-Aktien gekauft. In Verbindung mit der im August publizierten Prognoseanhebung (statt 800 Mio. Euro Umsatz sollten nunmehr 830 bis 850 Mio. bei 8% EBT-Rendite erzielt werden) dürfe man wohl davon ausgehen, dass die Geschäfte bei Einhell Germany weiterhin wie geschmiert laufen würden und starke Q3-Zahlen anstünden.Bei einem KGV von unter 12 fühlen sich die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" mit der übergewichteten Depotposition weiterhin wohl. Das Kursziel für die Einhell Germany-Vorzugsaktie laute 220,00 Euro. (Ausgabe 39 vom 16.10.2021)Börsenplätze Einhell Germany-Vorzugsaktie: