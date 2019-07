Tradegate-Aktienkurs Einhell Germany-Vorzugsaktie:

69,40 EUR +0,29% (04.07.2019, 08:17)



Xetra-Aktienkurs Einhell Germany-Vorzugsaktie:

69,00 EUR (03.07.2019)



ISIN Einhell Germany-Vorzugsaktie:

DE0005654933



WKN Einhell Germany-Vorzugsaktie:

565493



Ticker-Symbol Einhell Germany-Vorzugsaktie:

EIN3



Kurzprofil Einhell Germany AG:



Die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) mit Sitz in Landau an der Isar (Deutschland) entwickelt und vertreibt Lösungen für Heimwerker und Handwerker, fürs Haus, für Garten und Freizeit. Die Einhell Germany AG begleitet mit einem hohen Internationalisierungsgrad die globale Ausrichtung seiner Kunden. Tochterunternehmen und assoziierte Partner in aller Welt stellen die Nähe zu den weltweit agierenden Kunden der Einhell AG sicher. Die Einhell Germany AG beschäftigt weltweit ca. 1.500 Mitarbeiter. Der Konzernumsatz beträgt ca.550 Millionen Euro. (04.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sauerlach (www.aktiencheck.de) - Einhell Germany-Aktienanalyse von "Nebenwerte Journal"Claudius Schmidt, Aktienexperte des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nimmt die Vorzugsaktie der Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) unter die Lupe.Zwar hätten die Experten vor einem Jahr im NJ 7/18 den Jahresüberschuss und damit das Kurspotential der Einhell Germany AG nach einem fulminanten Jahresauftakt etwas zu hoch taxiert, dennoch habe das Unternehmen im Jahr 2018 bei Umsatz, Ergebnis und Gewinn je Aktie mit Rekordwerten geglänzt. Im Zehnjahresvergleich lägen die Zuwächse zwischen 60 und 90%. Das momentane Kursniveau um EUR 70 lasse daher den Einstieg attraktiv erscheinen.Mit der eingeleiteten Expansion, u. a. nach Nordamerika und Skandinavien, solle der Umsatz bis 2022 auf EUR 830 Mio. klettern. Zum Vergleich: 2018 hätten Erlöse von EUR 577.9 (553.4) Mio. in den Büchern gestanden. Wie CFO Jan Teichert im Gespräch mit dem "Nebenwerte-Journal" betont habe, sei eine EBT-Marge von 5 bis 6% möglich. Das wären EUR 41,5 bis 49,8 Mio. im Vergleich zu EUR 36,2 Mio. im vergangenen Jahr. In guten Jahren könnten es auch 7 bis 8% werden, dann rede man über ein EBT von EUR 58,1 bis 66,4 Mio. Natürlich sei ein derartiger EBT-Sprung reine Zukunftsmusik, zeige jedoch, welcher Hebel in einem Investment schlummere. Daher hätten sich die Experten entschlossen, Einhell nach NJ 8/16 die nächste Titelgeschichte zu widmen - zumal die Dividende in einem solchen Szenario weiter steigen dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Einhell Germany-Vorzugsaktie: