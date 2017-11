Daher stuft Felix Haugg, Aktienanalyst der GBC AG, die Einhell Germany-Aktie als Insideraktie der Woche ein. (Analyse vom 24.11.2017)



Börsenplätze Einhell Germany-Vorzugsaktie:



Xetra-Aktienkurs Einhell Germany-Vorzugsaktie:

82,00 EUR +0,06% (27.11.2017, 09:39)



Tradegate-Aktienkurs Einhell Germany-Vorzugsaktie:

82,151 EUR -0,35% (27.11.2017, 09:04)



ISIN Einhell Germany-Vorzugsaktie:

DE0005654933



WKN Einhell Germany-Vorzugsaktie:

565493



Ticker-Symbol Einhell Germany-Vorzugsaktie:

EIN3



Kurzprofil Einhell Germany AG:



Die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) mit Sitz in Landau an der Isar (Deutschland) entwickelt und vertreibt Lösungen für Heimwerker und Handwerker, fürs Haus, für Garten und Freizeit. Die Einhell Germany AG begleitet mit einem hohen Internationalisierungsgrad die globale Ausrichtung seiner Kunden. Tochterunternehmen und assoziierte Partner in aller Welt stellen die Nähe zu den weltweit agierenden Kunden der Einhell AG sicher. Die Einhell Germany AG beschäftigt weltweit ca. 1.320 Mitarbeiter. Der Konzernumsatz beträgt ca. 444 Millionen Euro. (27.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Einhell Germany-Aktienanalyse von Aktienanalyst Felix Haugg von der GBC AG:Felix Haugg, Aktienanalyst der GBC AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) als Insideraktie der Woche ein.In der vergangenen Woche habe die Einhell Germany AG den Finanzbericht für das dritte Quartal 2017 veröffentlicht und bei allen relevanten Kennzahlen habe ein im Vergleich zum Vorjahr deutlicher Zuwachs verzeichnet werden können. Die aktuell positive Entwicklung, in Kombination mit der Tatsache, dass im laufenden Geschäftsjahr bereits einige Insiderkäufe vermeldet worden seien, würden ein positives Signal für die zukünftige Entwicklung der Einhell-Aktie liefern.Die Einhell Germany AG weise in den ersten neun Monaten 2017 eine überzeugende Geschäftsentwicklung auf. So seien die Konzernumsätze deutlich um 13,4% auf 424,0 Mio. Euro (9M 2016: 373,9 Mio. Euro) geklettert. Die verbesserte Umsatzlage beruhe auf einem Umsatzwachstum beider Sparten "Werkzeug" und "Garten & Freizeit" und einem Umsatzanstieg in allen Verkaufsregionen Europa, Ozeanien und Südamerika.Die positive Umsatzentwicklung habe sich ebenfalls positiv auf die Ergebniszahlen ausgewirkt. Das Ergebnis vor Ertragssteuern sei dabei um 84,6% auf 28,8 Mio. Euro (9M 2016: 15,6 Mio. Euro) deutlich gesteigert worden. Hauptgrund für die gute Ergebnisentwicklung sei die starke Umsatzentwicklung der margenstarken Power X-Change Produktreihe. Zusätzlich seien im Zeitraum von Januar bis Ende September 2017 Investitionen in Höhe von 4,4 Mio. Euro (9M 2016: 2,6 Mio. Euro) getätigt worden, um auch in Zukunft innovative Produkte anbieten zu können.Zusätzlich sollte sich die ständige Erweiterung der Produktpalette positiv auf den Umsatz und das Ergebnis auswirken. Darüber hinaus werde durch dieses Produkt eine höhere Kundenbindung geschaffen, da erst durch eine Vielzahl von Geräten der Vorteil dieser Produkttechnologie zum Tragen komme.Am Anfang des Jahres habe die Einhell Germany AG eine Verbesserung des Umsatzes auf 500 Mio. Euro und eine Rentabilität von ca. 4,0% vor PPA-Effekten erwartet. Nach dem positiven Geschäftsverlauf der ersten neun Monate 2017 gehe die Geschäftsführung nun von einer Umsatzsteigerung von ca. 10% bis 12% aus, was eine Bandbreite von 534 Mio. Euro bis 544 Mio. Euro bedeute bei einer vom Unternehmen erwarteten Rentabilität vor PPA-Effekten von ca. 6,5%.Die Analystenschätzungen würden für das Jahr 2017 Umsatzerlöse von 547 Mio. Euro und für 2018 in Höhe von 584 Mio. Euro erwarten. Das EBT werde für 2017 bei 33,3 Mio. Euro und für 2018 bei 38,2 Mio. Euro erwartet. Ausgehend vom erwarteten 2018er Ergebnis je Aktie in Höhe von ca. 6,50 Euro ergebe sich auf Basis des aktuellen Aktienkurses ein sehr attraktives KGV-Multiple von gerade einmal 12,5. Vor dem Hintergrund des erwarteten Wachstums sei die aktuelle Bewertung, trotz der zuletzt gesehenen Kurssteigerungen bei der Einhell-Aktie, nicht zu ambitioniert.