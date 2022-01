Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten um 14:30 Uhr ist das wichtigste Ereignis des Tages, so die Experten von XTB.Die Märkte würden im Vorfeld der Veröffentlichung ruhig bleiben. An den Aktienmärkten in Europa und bei den US-Index-Futures seien Gewinne zu verzeichnen. Der US-Dollar werde im Vergleich zu seinen Hauptkonkurrenten uneinheitlich gehandelt und die Anleiherenditen seien im Tagesverlauf mehr oder weniger unverändert. Die Edelmetalle würden leicht nachgeben: Gold und Silber würden im Tagesverlauf 0,2% niedriger gehandelt. Palladium falle um 0,4%.Silber habe sich von der Unterstützung bei 22 USD pro Unze erholt und habe sich der Widerstandszone beim 38,2%-Retracement der im März 2020 eingeleiteten Aufwärtsbewegung (23-USD-Zone) genähert. Die Aufwärtsbewegung mache heute eine Pause, da die Händler den wichtigen Inflationsbericht aus den Vereinigten Staaten erwarten würden. Sollten die Ergebnisse höher ausfallen als erwartet, könnte dies die Edelmetallpreise unter Druck setzen. (12.01.2022/ac/a/m)