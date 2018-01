Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold steigt im Zuge des schwachen US-Dollar - der handelsgewichtete Dollar-Index fällt heute Morgen auf den tiefsten Stand seit über drei Jahren - auf ein 4,5-Monatshoch von fast 1.350 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.



US-Präsident Donald Trump habe mit der Einführung von Zöllen auf Solarmodule und Waschmaschinen dafür gesorgt, dass der US-Dollar weiter abwerte, da die politischen Risiken dieser Entscheidung offenbar größer eingeschätzt würden als die wirtschaftlichen. Gold profitiere derzeit auch von anhaltenden ETF-Zuflüssen. Gestern sei der sechste Tageszufluss in Folge verzeichnet worden, seit Jahresbeginn seien die Bestände mittlerweile um 30 Tonnen aufgestockt worden.



Silber sei gestern mit Eröffnung des US-Börsenhandels zeitweise auf ein 4-Wochentief von 16,75 USD je Feinunze gefallen, habe bis zum Handelsende aber wieder die Marke von 17 USD zurückerobert. Die Preisschwäche würden die Analysten als verspätete Reaktion auf die o.a. Einführung der Importzölle in Höhe von 30% auf Solarmodule in den USA sehen. Die Photovoltaikindustrie (PV) sei eine wichtige Nachfragekomponente für Silber. Die Nachfrage aus diesem Bereich sei laut Einschätzung des Silver Institute im letzten Jahr um 20% auf rund 92 Mio. Unzen gestiegen und habe damit für etwa 16% der industriellen Silbernachfrage und für knapp 10% der gesamten Silbernachfrage gestanden. In diesem Jahr solle die PV-Nachfrage auf ein neues Rekordhoch steigen. Größter Produzent von Solarmodulen sei mit Abstand China. (24.01.2018/ac/a/m)