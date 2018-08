Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer zähen Seitwärtsphase zwischen der Hürde bei 15,59 USD und der Unterstützung bei 15,26 USD wurde mit dem Bruch dieser Marke bei Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) ein weiteres Verkaufssignal ausgelöst, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Folge sei der Kurs des Edelmetalls in der vergangenen Woche in einer steilen Verkaufswelle bis an das Tief aus dem Juli 2017 bei 14,31 USD eingebrochen. Dort sei der Kursrutsch nahtlos in einen Konter der Bullen übergegangen, der den Wert zuletzt wieder über die 14,60 USD-Marke habe klettern lassen.



Aktuell werde der Anstieg der letzten Tage zur Seite hin korrigiert, was auf eine kurzfristige Stärke der Bullen hindeute. Sollte ihnen jetzt auch der Wiederanstieg über 15,00 USD gelingen, wäre der jüngste Abverkauf neutralisiert und ein kleines Kaufsignal aktiv. Dann wäre ein Anstieg bis 15,26 USD zu erwarten. Darüber stünde bereits die 15,59 USD-Marke auf der Agenda. Abgaben unter 14,60 USD würden dagegen für einen weiteren Test der 14,31 USD-Marke sorgen. Hier könnte sich ein mittelfristiger Boden ausbilden. Ein Bruch der Marke würde dagegen für weitere Verluste bis 13,80 USD sorgen. (20.08.2018/ac/a/m)