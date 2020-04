Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mitte März setzte sich bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) eine steile Kaufwelle in Gang, die den Wert binnen weniger Tage an den Widerstand bei 2.405 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort habe der Anstieg gestoppt und sei in eine bislang andauernde Seitwärtsbewegung übergegangen. Auf der Unterseite sei diese durch eine zuvor wieder zurückeroberte, mittelfristige Aufwärtstrendlinie eingrenzbar, die derzeit bei rund 2.100 USD verlaufe. An sie habe Palladium zuletzt erneut zurückgesetzt.



Um die Chance auf eine zeitnahe Fortsetzung des Anstiegs nicht zu vergeben, sollte Palladium jetzt über 2.100 USD verbleiben und die Hürde bei 2.248 USD aus dem Weg räumen. Darüber wäre Platz bis 2.045 USD. Gelinge auch der Bruch dieser Barriere, wäre ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 2.639 USD aktiviert. Falle der Kurs dagegen unter 2.100 USD zurück, sollte man sich auf eine Korrekturausweitung bis 2.041 USD einstellen. Doch erst darunter würde sich das Bild temporär eintrüben und Verluste bis 1.884 USD folgen. (17.04.2020/ac/a/m)

