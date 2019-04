Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) befindet sich seit Ende Februar in einer Korrekturphase, die zunächst mit einem scharfen Einbruch an die Unterstützung bei 15,00 USD begann, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Anschließend sei eine Erholung gefolgt, die an der Hürde bei 15,59 USD gescheitert sei. Anfang April habe sich die Abwärtsbewegung mit verminderter Dynamik fortgesetzt, den Wert allerdings unter die 15,00-USD-Marke gedrückt. Diese sei in der letzten Woche zurückerobert worden.



Oberhalb von 15,00 USD könnte es in den nächsten Tagen zu einer Erholung bis 15,26 USD kommen. Sollten die Bären dort erneut zuschlagen, könnte ein weiterer Abverkauf bis 15,00 USD und darunter bis an die 14,60-USD-Marke führen. Ein Bruch der Marke würde zu einer Korrekturausweitung bis 14,31 USD führen. Steige Silber dagegen auch über 15,26 USD an, käme es zu einem ersten Befreiungsschlag und einer Kaufwelle bis 15,51 USD. Darüber wäre die Korrektur überstanden und der direkte Anstieg bis 16,26 USD wahrscheinlich. (29.04.2019/ac/a/m)

