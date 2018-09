Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der übergeordnete Abwärtstrend führte Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) ausgehend von einem Hoch bei 1.027 USD unter die Unterstützungen bei 868 und 806 USD und ließ den Wert in der Spitze bis 752 USD einbrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort hätten die Bullen Mitte August einen ersten Erholungsversuch unternommen, der jedoch an der Hürde bei 806 USD gestoppt worden sei und in eine weitere Abwärtswelle übergegangen sei. Diese habe jedoch nicht mehr die Kraft gehabt, das Ausgangstief der Erholung zu erreichen. Zuletzt habe sich der Wert zudem auch wieder über die Unterstützung bei 775 USD zurückgearbeitet.



Ein höheres Hoch und die Rückeroberung der 775 USD-Marke könnten zusammen mit dem Anstieg über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie jetzt den Boden für eine weitere Erholung bereiten. Sollte diese auch über die 806 USD-Marke führen, wäre eine kurzfristige Trendumkehr gelungen und ein Anstieg bis 840 bis 845 USD zu erwarten. An dieser Stelle könnte sich der Abwärtstrend fortsetzen. Steige Platin dagegen auch über diese Widerstandszone an, seien Zugewinne bis 868 USD möglich. Ein weiterer Rückfall unter 775 USD würde dagegen zu einem Rückfall auf 752 USD führen. Darunter drohe ein Einbruch bis 730 USD. (12.09.2018/ac/a/m)