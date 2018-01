Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold beginnt die neue Handelswoche leicht schwächer bei rund 1.315 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.



Der offizielle US-Arbeitsmarktbericht am Freitag habe nur kurzzeitig für Preisausschläge gesorgt. Zwar seien im Dezember weniger neue Stellen geschaffen worden als erwartet, dafür seien die Löhne etwas stärker gestiegen. Die US-Notenbank FED dürfte daher nicht von ihrem Weg moderater Zinserhöhungen abweichen. Die am Freitagabend veröffentlichte CFTC-Statistik habe erneut gezeigt, dass der 6%-ige Preisanstieg von Gold seit Mitte Dezember großteils spekulativ getrieben gewesen sei. Denn die spekulativen Finanzanleger hätten ihre Netto-Long-Positionen in den drei Wochen zum 2. Januar auf 148,2 Tsd. Kontrakte fast verdoppelt. Damit habe sich allerdings bereits auch wieder Korrekturpotenzial aufgebaut. Sollten die Marktteilnehmer ihren hohen Risikoappetit beibehalten und zum Beispiel die Aktienmärkte ihren Höhenflug fortsetzen, könnte es zu Gewinnmitnahmen kommen.



Bei Silber ergebe sich ein ähnliches Bild: Innerhalb von zwei Wochen seien fast rekordhohe Netto-Short-Positionen von 14,3 Tsd. Kontrakte in Netto-Long-Positionen von 15,8 Tsd. Kontrakte gewandelt worden. Der Silberpreis sei in dieser Zeit um 6,5% gestiegen. Im Falle von Palladium seien die Netto-Long-Positionen auf ein neues Rekordhoch gestiegen und dürften seitdem auch weiter ausgeweitet worden sein. Denn der Palladiumpreis habe letzte Woche erstmals die Marke von 1.100 USD je Feinunze überschritten. (08.01.2018/ac/a/m)