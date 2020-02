Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) bewegte sich in den vergangenen Wochen unter den 1.044 USD abwärts, konnte aber Mitte Februar aus dem mehrwöchigen Abwärtstrend nach oben ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem Fehlausbruch über die 992 USD habe an den Vortagen aber ein Abverkauf bis in den Bereich 922 USD eingesetzt.



Bereits ausgehend von 922 USD sei ein erneuter Anstieg möglich, nachdem in diesem Bereich auch der mittelfristige Aufwärtstrend habe getestet werden können. Die Notierungen hätten die Chance, zunächst die bei 957 USD liegende Hürde wieder zu erreichen. Erst darüber werde es auch mittelfristig wieder bullischer. Sollte Platin unter 922 USD rutschen und damit aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend fallen, würden auch 865 USD wieder erreichbar. (26.02.2020/ac/a/m)

