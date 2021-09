XETRA-Aktienkurs Edel-Aktie:

Kurzprofil Edel AG:



Die Edel AG (ISIN: DE0005649503, WKN: 564950, Ticker-Symbol: EDL) mit Sitz in Hamburg versteht sich als Entertainment- und Full-Service-Anbieter. Das börsennotierte Unternehmen deckt sämtliche Dienstleistungen in den Bereichen Buch, Ton-, Bildton- und Datenträger ab, Schwerpunkte sind Herstellung und Vermarktung. Die Edel AG operiert europaweit und beschäftigt derzeit mehr als 800 Mitarbeiter. (31.08.2021/ac/a/nw)



Standardwerte und Blue Chips würden in jedes Depot gehören. Nebenwerte sollten allerdings auch nicht fehlen. Sie seien das viel zitierte Salz in der Suppe und würden dem Depot die richtige Schärfe verleihen. Eine dieser würzigen Zutaten sei Edel.Die Mischung mache es. Als Full-Service-Anbieter habe Edel sämtliche Dienstleistungen in den Bereichen Buch, Ton-, Bildton- und Datenträger im Angebot. Die breite und damit krisenfeste Aufstellung der Hamburger Mediengruppe mache sich bezahlt. Der positive Trend habe sich so weit gefestigt, dass Edel seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 (30. September) vor Kurzem erneut angehoben habe.